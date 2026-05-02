Reuters: ОПЕК+ согласовала повышение квот на нефть после ухода ОАЭ

Во встрече 3 мая участвуют Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан, Россия и Оман. В ОПЕК+ входят 22 страны (после выхода ОАЭ), однако в последние годы только эти семь стран плюс ОАЭ участвуют в ежемесячных решениях по добыче. Один из источников назвал нынешнее решение сигналом того, что ОПЕК+ продолжает придерживаться подхода «бизнес как обычно».