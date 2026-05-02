Reuters: ОПЕК+ согласовала повышение квот на нефть после ухода ОАЭ
Семь стран ОПЕК+ достигли предварительного соглашения о повышении целевых показателей добычи нефти примерно на 188 000 баррелей в сутки в июне. Об этом сообщают источники Reuters накануне запланированного на 3 мая онлайн-заседания. Увеличение квот произойдет сразу после выхода Объединенных Арабских Эмиратов из группы, о котором было неожиданно объявлено на этой неделе.
Как отмечают источники, решение о повышении добычи носит в значительной степени символический характер. Причина – война США и Израиля против Ирана, начавшаяся 28 февраля, и последовавшее за ней закрытие Ормузского пролива. Это привело к остановке большей части поставок через пролив и нанесло куда более серьезный ущерб добыче стран-производителей, чем установленные квоты.
Согласно отчету ОПЕК, добыча сырой нефти всеми членами ОПЕК+ в марте сократилась на 7,7 млн баррелей в сутки по сравнению с февралем, составив в среднем 35,06 млн баррелей в сутки. Самые значительные сокращения из-за ограниченного экспорта пришлись на Ирак и Саудовскую Аравию.
Во встрече 3 мая участвуют Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан, Россия и Оман. В ОПЕК+ входят 22 страны (после выхода ОАЭ), однако в последние годы только эти семь стран плюс ОАЭ участвуют в ежемесячных решениях по добыче. Один из источников назвал нынешнее решение сигналом того, что ОПЕК+ продолжает придерживаться подхода «бизнес как обычно».
ОАЭ с 1 мая покидают ОПЕК и ОПЕК+, объявило 28 апреля эмиратское госагентство WAM. Как поясняется в сообщении, выход из картеля связан с пересмотром производственной политики страны, оценкой текущих и будущих мощностей, а также с национальными интересами. Отдельно агентство обращает внимание на «потрясения в Персидском заливе и Ормузском проливе», которые повлияли на это решение.