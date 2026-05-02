Власти КНР разрешили игнорировать санкции США против НПЗ, связанных с Ираном

Ведомости

Китай запретил компаниям в стране соблюдать санкции США в отношении пяти отечественных нефтеперерабатывающих заводов, связанных с торговлей иранской нефтью, пишет Bloomberg.

Под санкции попали, в частности, нефтеперерабатывающий завод Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co., попавший под ограничения в апреле, а также несколько других частных предприятий. Им грозили заморозка активов и запрет на проведение транзакций.

В заявлении Министерства торговли КНР 2 мая говорится, что американские меры незаконно ограничивают нормальную торговлю с третьими странами и нарушают международные нормы. Ведомство издало приказ, запрещающий признание, применение и соблюдение санкций, введенных против пяти компаний.

«Китайское правительство последовательно выступает против односторонних санкций, не имеющих санкции ООН и оснований в международном праве», – заявили в министерстве.

Торговое противостояние Вашингтона и Пекина началось в апреле 2025 г. Сначала президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран, в том числе дополнительного 34%-ного тарифа на китайскую продукцию. А уже 10 апреля Китай ввёл ответные 34%-ные пошлины на весь американский импорт.

В апреле 2026 г. Трамп заявил, что видел сообщения о поставках Китаем Ирану переносных зенитных ракет класса «земля-воздух», и если это подтвердится, Китай будет облагаться 50%-ными пошлинами, писала Ming Pao.

