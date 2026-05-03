Трамп заявил, что рассмотрит новый план Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что вскоре рассмотрит новый мирный план Ирана, но «не может представить, что он будет приемлемым», передает CNN.
«Они рассказали мне о концепции сделки. Теперь мне дадут точную формулировку», – сказал он.
Иран представил ответ из 14 пунктов на предложение США, сообщило в агентство Tasnim, близкое к КСИР. США ранее предложили двухмесячное прекращение огня, но Иран считает, что «вопросы должны быть решены в течение 30 дней». Сами переговоры между сторонами ближневосточного конфликта должны быть сосредоточены на «прекращении войны», а не на продлении режима прекращения огня, считает Иран.
Иранские официальные лица пока публично не комментировали детали предложенного плана.
Трамп ранее 1 мая сказал журналистам: «Честно говоря, возможно, нам лучше вообще не заключать сделки. Хотите узнать правду? Потому что мы не можем позволить этому продолжаться». «Я этого не говорил, – сказал Трамп на следующий день. – Я сказал, что если мы уйдем прямо сейчас, им понадобится 20 лет, чтобы восстановиться. Но мы сейчас не уходим», – пояснил он.
Израиль и »Хезболла» продолжали наносить удары друг по другу 2 мая, несмотря на объявленное прекращение огня в Ливане, согласно заявлениям обеих сторон.