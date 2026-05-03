Песков оценил последствия роста цен на нефть для России

Песков оценил последствия роста цен на нефть для РоссииСкачки на ресурс могут принести РФ больше денег при меньшем экспорте
Рост мировых цен на нефть позволит российским компаниям зарабатывать больше даже при меньших объемах экспорта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
Песков пояснил, что если из-за ударов Киева по российским объектам часть нефти будет временно выпадать с мирового рынка, это приведет к росту стоимости сырья. В результате, даже отправляя на экспорт меньше нефти, российские компании и государство будут получать больше доходов.
«Поэтому в этом плане, скажем так, наши интересы будут обеспечены», – отметил Песков. При этом он подчеркнул, что главной задачей остается защита от дальнейших рисков подобных «террористических атак киевского режима».
Представитель Кремля также заявил, что цены на нефть на мировом рынке могут достичь еще более высоких значений в случае уменьшения доли российского сырья из-за ударов ВСУ по объектам экспортной инфраструктуры РФ.
Ночью 28 апреля Туапсе атаковали беспилотники. В результате массированного налета загорелся местный нефтеперерабатывающий завод.