Бывший мэр Нью-Йорка попал в больницу в тяжелом состоянии
Бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани попал в больницу. Его состояние оценивается как критическое, но стабильное, сообщил представитель политика Тед Гудман в соцсети X.
«Мы просим вас присоединиться к нам в молитве за мэра Америки Руди Джулиани», – написал Гудман.
Джулиани занимал пост мэра Нью-Йорка с 1994 по 2001 гг. Впоследствии он стал одним из юристов и близких союзников президента США Дональда Трампа.
«Наш замечательный Руди Джулиани, настоящий воин и лучший мэр в истории Нью-Йорка, попал в больницу в критическом состоянии», – написал Трамп в социальной Truth Social.
Ни Трамп, ни Гудман не уточнили, куда, на какой срок и с каким диагнозом был госпитализирован Джулиани.