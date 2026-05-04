TRNFP1 371,2-0,23%CNY Бирж.00%IMOEX2 658,21+0,7%RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,97+0,23%RGBITR783,42+0,35%
Политика

Бывший мэр Нью-Йорка попал в больницу в тяжелом состоянии

Ведомости

Бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани попал в больницу. Его состояние оценивается как критическое, но стабильное, сообщил представитель политика Тед Гудман в соцсети X.

«Мы просим вас присоединиться к нам в молитве за мэра Америки Руди Джулиани», – написал Гудман.

Джулиани занимал пост мэра Нью-Йорка с 1994 по 2001 гг. Впоследствии он стал одним из юристов и близких союзников президента США Дональда Трампа

«Наш замечательный Руди Джулиани, настоящий воин и лучший мэр в истории Нью-Йорка, попал в больницу в критическом состоянии», – написал Трамп в социальной Truth Social.

Ни Трамп, ни Гудман не уточнили, куда, на какой срок и с каким диагнозом был госпитализирован Джулиани.

