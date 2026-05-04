Axios: операция США необязательно будет включать в себя сопровождение судов

По словам одного из американских чиновников, корабли ВМС США будут «находиться поблизости» на случай, если потребуется предотвратить нападение иранских военных на коммерческие суда, проходящие через пролив. Источники утверждают, что ВМС США будут предоставлять коммерческим судам информацию о наиболее безопасных морских путях в проливе, особенно о тех, которые не были заминированы иранскими военными.