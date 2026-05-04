Axios: операция США необязательно будет включать в себя сопровождение судов

Ведомости

Новая инициатива США в Ормузском проливе необязательно будет включать в себя сопровождение коммерческих судов кораблями ВМС США. Об этом пишет Axios со ссылкой на два источника.

По словам одного из американских чиновников, корабли ВМС США будут «находиться поблизости» на случай, если потребуется предотвратить нападение иранских военных на коммерческие суда, проходящие через пролив. Источники утверждают, что ВМС США будут предоставлять коммерческим судам информацию о наиболее безопасных морских путях в проливе, особенно о тех, которые не были заминированы иранскими военными.

Центральное командование США сообщило о нюансах операции «Свобода» для восстановления судоходства для коммерческих судов через Ормузский пролив. Планируется задействовать 15 000 военнослужащих, эсминцы с управляемыми ракетами, более 100 самолетов наземного и морского базирования и многоцелевые беспилотные платформы.

США заблокировали Ормузский пролив в середине апреля, когда переговоры в Исламабаде не принесли результата. Несколько дней спустя Иран в одностороннем порядке открыл пролив для коммерческих судов, но США сохранили блокаду.

