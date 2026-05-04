Силы ПВО сбили 117 украинских беспилотников над регионами России
Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 117 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Атаки были отражены с 20:00 мск 3 мая до 7:00 мск 4 мая, говорится в сообщении Минобороны РФ.
Воздушные цели поразили в Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областях и Московском регионе.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью украинский беспилотник, предварительно, попал в здание в районе улицы Мосфильмовской. Позже он проинформировал об отражении атаки еще двух беспилотников, летевших на столицу.
Вечером 3 мая и ночью 4 мая Росавиация ограничила работу аэропортов Пензы, Саратова («Гагарин»), Ульяновска («Баратаевка»), Самары («Курумоч»), Оренбурга. Аэропорты «Внуково» и «Домодедово» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. Ранним утром мера была отменена в Саратове, Пензе, Самаре, Ульяновске и московском «Внуково». Вместе с тем ограничения ввели в Перми («Большое Савино»).