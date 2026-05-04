Силы ПВО сбили 117 украинских беспилотников над регионами России

Вечером 3 мая и ночью 4 мая Росавиация ограничила работу аэропортов Пензы, Саратова («Гагарин»), Ульяновска («Баратаевка»), Самары («Курумоч»), Оренбурга. Аэропорты «Внуково» и «Домодедово» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. Ранним утром мера была отменена в Саратове, Пензе, Самаре, Ульяновске и московском «Внуково». Вместе с тем ограничения ввели в Перми («Большое Савино»).