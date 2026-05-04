Путин пожелал успехов главе Мордовии на предстоящих выборах
Президент РФ Владимир Путин поддержал главу Мордовии Артема Здунова на выборах руководителя республики. Об этом он заявил в ходе доклада Здунова президенту в Кремле.
«У вас в целом получается. Конечно, люди должны сказать свое слово в ходе предвыборной кампании, самого избирательного процесса. Я хочу пожелать вам успехов», – сказал он.
Здунов заявил, что хочет продолжить работу в Мордовии и заручиться поддержкой президента.
Путин при этом указал, что «есть вещи, на которые нужно, конечно, обратить внимание». Речь идет, в частности, об уровне рождаемости, который «пониже, чем в целом по стране». Глава государства призвал Здунова обратиться к жителям республики и показать им результаты работы за предыдущие годы и посоветоваться с ними по поводу того, что они считают наиболее приоритетным.
Здунов был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Мордовия в ноябре 2020 г. На выборах главы Республики Мордовия 2021 г. баллотировался от партии «Единая Россия». Является выпускником первого потока программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы («школы губернаторов») на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС.