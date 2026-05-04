Путин продлил срок службы директору Росфинмониторинга
Президент Владимир Путин продлил срок гражданской службы до 17 июня 2027 г. директору Росфинмониторинга Юрию Чиханчину. Это следует из указа главы государства.
Чиханчин руководит федеральной службой по финансовому мониторингу с мая 2008 г. В 2012 г. по решению президента РФ он был назначен директором организации. Его полномочия ежегодно продлеваются президентом с 2016 г.
До работы в Росфинмониторинге он был руководителем секретариата председателя правительства РФ, первым заместителем председателя комитета РФ по финансовому мониторингу, главой департамента валютного контроля Минфина.
Кроме того, Чиханчин возглавлял Восточно-Сибирское региональное управление Федеральной службы по валютному и экспортному контролю России.