Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,023+0,41%ARSA7,8+1,04%OKEY43,68+2,3%IMOEX2 612,11-1,73%RTSI1 100,08-1,73%RGBI119,71+0,02%RGBITR781,74+0,14%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин продлил срок службы директору Росфинмониторинга

Ведомости

Президент Владимир Путин продлил срок гражданской службы до 17 июня 2027 г. директору Росфинмониторинга Юрию Чиханчину. Это следует из указа главы государства.

Чиханчин руководит федеральной службой по финансовому мониторингу с мая 2008 г. В 2012 г. по решению президента РФ он был назначен директором организации. Его полномочия ежегодно продлеваются президентом с 2016 г.

До работы в Росфинмониторинге он был руководителем секретариата председателя правительства РФ, первым заместителем председателя комитета РФ по финансовому мониторингу, главой департамента валютного контроля Минфина.

Кроме того, Чиханчин возглавлял Восточно-Сибирское региональное управление Федеральной службы по валютному и экспортному контролю России.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её