Умер бывший глава войск химической защиты СССР
Советский военачальник, последний командующий войсками химзащиты СССР генерал-полковник Станислав Петров скончался на 88-м году жизни в Москве после тяжелой болезни. Тело обнаружили в квартире в Доме на набережной, сообщили ТАСС в медицинских службах.
Петров был одним из основателей войск химической защиты в СССР. Он служил в этих подразделениях с 1959 г., участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Генерал-полковник являлся первым начальником войск радиационной, химической и биологической защиты России.
Петров имел звание доктора военных наук. В 1991 г. ему присудили Ленинскую премию. Он был последним командующим войсками химзащиты Советского Союза.
Станислав Петров родился в 1939 г. В 1959 г. начал службу в войсках химической защиты.
В 1986 г. участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.