Умер бывший глава войск химической защиты СССР

Петров был одним из основателей войск химической защиты в СССР. Он служил в этих подразделениях с 1959 г., участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Генерал-полковник являлся первым начальником войск радиационной, химической и биологической защиты России.