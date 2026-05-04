LEAS614,9-0,47%CNY Бирж.11,023+0,41%IMOEX2 611,48-1,76%RTSI1 099,81-1,76%RGBI119,71+0,02%RGBITR781,74+0,14%
Главная / Политика /

Умер бывший глава войск химической защиты СССР

Ведомости

Советский военачальник, последний командующий войсками химзащиты СССР генерал-полковник Станислав Петров скончался на 88-м году жизни в Москве после тяжелой болезни. Тело обнаружили в квартире в Доме на набережной, сообщили ТАСС в медицинских службах.

Петров был одним из основателей войск химической защиты в СССР. Он служил в этих подразделениях с 1959 г., участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Генерал-полковник являлся первым начальником войск радиационной, химической и биологической защиты России.

Александр Яковлев / ИТАР-ТАСС
Петров имел звание доктора военных наук. В 1991 г. ему присудили Ленинскую премию. Он был последним командующим войсками химзащиты Советского Союза.

Станислав Петров родился в 1939 г. В 1959 г. начал службу в войсках химической защиты.

В 1986 г. участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

