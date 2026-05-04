Рекордная суточная смертность от кори зафиксирована в Бангладеш
В Бангладеш зарегистрировали рекордную смертность от кори за день – от болезни и ее симптомов умерло 17 человек. Об этом сообщает The Daily Star со ссылкой на данные генерального управления здравоохранения страны (DGHS).
Предыдущий максимум составлял 12 смертей за сутки. С учетом новых данных общее число погибших с 15 марта достигло 311 человек.
За последние 24 часа подтверждены два случая смерти непосредственно от кори – их общее число выросло до 52. Еще 15 смертей отнесены к предполагаемым случаям заболевания, доведя их общее число до 259. Большинство летальных исходов зафиксировано в округах Дакка и Чаттограм.
За тот же период выявлено 154 новых подтвержденных случая кори, всего их зарегистрировано 5467. Кроме того, за сутки зафиксировано 1302 подозрительных случая, их общее число приблизилось к 42 000.