Политика

Минобороны: ВС России могут нанести массированный удар по центру Киева

Такие меры будут приняты, если Украина попытается сорвать парад в честь Дня Победы
Ведомости

Минобороны России предупредило жителей Киева и сотрудников иностранных посольств, находящихся в украинской столице, что по центру города может быть нанесен массированный удар.

Такие действия будут предприняты Вооруженными силами (ВС) России в случае, если Украина попытается сорвать проведение парада в честь Дня Победы в Москве. С соответствующей угрозой ранее выступил украинский президент Владимир Зеленский.

В случае реализации угрозы Москва нанесет ответный удар, в таком случае мирным жителям и дипломатам рекомендовано покинуть Киев.

«Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась», – говорится в сообщении Минобороны в Max.

4 мая российское военное ведомство объявило об одностороннем перемирии в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Оно введено в честь Дня Победы и продлится с 8 по 9 мая.

