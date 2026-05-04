Собянин сообщил об уничтожении 12-го беспилотника на подлете к Москве
Над подлете к Москве был сбит 12-й за день украинский беспилотник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале в 21:18 мск.
На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб, добавил он.
4 мая Минобороны сообщало, что в период с 15:00 по 20:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 114 украинских беспилотников самолетного типа.
Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Орловской, Тверской, Ростовской и Волгоградской областями, а также над Московским регионом.
В этот же день Собянин сообщал об уничтожении в сумме 11 беспилотников на подлете к столице.