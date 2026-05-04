Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
TATN577,4-0,72%CNY Бирж.11,016+0,35%IMOEX2 620,82-1,41%RTSI1 094,42-2,24%RGBI119,68-0,01%RGBITR781,53+0,11%
Главная / Политика /

Собянин сообщил об уничтожении 12-го беспилотника на подлете к Москве

Ведомости

Над подлете к Москве был сбит 12-й за день украинский беспилотник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале в 21:18 мск.

На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб, добавил он.

4 мая Минобороны сообщало, что в период с 15:00 по 20:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 114 украинских беспилотников самолетного типа. 

Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Орловской, Тверской, Ростовской и Волгоградской областями, а также над Московским регионом.

В этот же день Собянин сообщал об уничтожении в сумме 11 беспилотников на подлете к столице. 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте