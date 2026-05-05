Силы ПВО за ночь сбили 289 украинских беспилотников над регионами России
За ночь силы ПВО уничтожили 289 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
Атаки были отражены с 20:00 мск 4 мая до 7:00 мск 5 мая над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской, Волгоградской областями, Московским регионом, Крымом и Татарстаном, а также над Краснодарским краем и над акваторией Азовского моря.
Вечером 4 мая, ночью и утром 5 мая ограничения Росавиации действовали в отношении аэропортов Волгограда, Саратова («Гагарин»), Череповца, Ярославля («Туношна»), Нижнего Новгорода («Чкалов»), Пскова, Самары («Курумоч»), Казани, Нижнекамска («Бегишево»), Пензы, Ульяновска («Баратаевка»), Оренбурга, Уфы, Тамбова («Донское»), Чебоксар, Орска, Ижевска, Перми («Большое Савино»), Челябинска («Баландино»), петербургского «Пулково», Бугульмы. Сейчас мера отменена в Ижевске, Орске, «Пулково», Самаре, Перми, Пскове и Челябинске.