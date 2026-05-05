Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MOEX167,47+0,18%CNY Бирж.00%IMOEX2 620,82-1,41%RTSI1 094,42-2,24%RGBI119,75+0,04%RGBITR782,2+0,07%
Главная / Политика /

При взрыве на заводе фейерверков в Китае погиб 21 человек

Ведомости

Жертвами взрыва на заводе фейерверков в Китае стал 21 человек. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Взрыв произошел в цехе компании Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Ltd. в уезде Люян городского округа Чанша (провинция Хунань). Пострадали около 60 человек.

10 апреля во Владикавказе произошел взрыв на складе пиротехники, жертвами которого стали два человека. В помещениях неофициально хранились фейерверки, которые и сдетонировали. После этого начался пожар.

В момент происшествия на территории склада находились работники, как минимум 14 человек пострадали. Из-за инцидента на территории Владикавказа вводили режим чрезвычайной ситуации.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь