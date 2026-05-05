При взрыве на заводе фейерверков в Китае погиб 21 человек
Жертвами взрыва на заводе фейерверков в Китае стал 21 человек. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
Взрыв произошел в цехе компании Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Ltd. в уезде Люян городского округа Чанша (провинция Хунань). Пострадали около 60 человек.
10 апреля во Владикавказе произошел взрыв на складе пиротехники, жертвами которого стали два человека. В помещениях неофициально хранились фейерверки, которые и сдетонировали. После этого начался пожар.
В момент происшествия на территории склада находились работники, как минимум 14 человек пострадали. Из-за инцидента на территории Владикавказа вводили режим чрезвычайной ситуации.