За ночь силы ПВО сбили над регионами России 347 украинских беспилотников

Ночью и утром 7 мая Росавиация ограничила работу московского аэропорта «Внуково», а также авиагаваней в Калуге («Грабцево»), Геленджике, Краснодаре («Пашковский»), Ярославле («Туношна»), Нижнем Новгороде («Чкалов»,принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами), Саратова («Гагарин»), Пензы, Пскова, Иваново («Южный»), Сочи, Тамбова («Донское»), Ульяновска («Баратаевка»), Самары («Курумоч»), Бугульмы, Казани, Нижнекамска («Бегишево»), Чебоксар, Ижевска, Уфы, Оренбурга. Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области также отразились на возможности маршрутов для сообщения с Калининградом. В аэропорту «Храброво» могут быть корректировки в расписании рейсов. Утром 7 мая ограничения в Пскове были отменены.