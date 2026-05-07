За ночь силы ПВО сбили над регионами России 347 украинских беспилотников
Дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 347 украинских беспилотников самолетного типа над территориями российских регионов. Атаки были отражены с 21:00 мск 6 мая до 7:00 мск 7 мая, сообщает Минобороны РФ.
БПЛА ликвидировали в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областях, Московском регионе, в Краснодарском крае, Адыгее, Калмыкии, Крыму, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.
Ночью и утром 7 мая Росавиация ограничила работу московского аэропорта «Внуково», а также авиагаваней в Калуге («Грабцево»), Геленджике, Краснодаре («Пашковский»), Ярославле («Туношна»), Нижнем Новгороде («Чкалов»,принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами), Саратова («Гагарин»), Пензы, Пскова, Иваново («Южный»), Сочи, Тамбова («Донское»), Ульяновска («Баратаевка»), Самары («Курумоч»), Бугульмы, Казани, Нижнекамска («Бегишево»), Чебоксар, Ижевска, Уфы, Оренбурга. Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области также отразились на возможности маршрутов для сообщения с Калининградом. В аэропорту «Храброво» могут быть корректировки в расписании рейсов. Утром 7 мая ограничения в Пскове были отменены.