Песков: Россия рассчитывает на услуги доброй воли США в переговорах с Украиной
Российская сторона рассчитывает на продолжение посредничества США в переговорах с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы рассчитываем, что вот эти услуги доброй воли и услуги тех, кто способствует переговорному процессу, Вашингтон продолжит. Мы высоко ценим эти услуги и ожидаем, что процесс найдет свое продолжение», – сказал он.
Песков повторил, что США сейчас заняты вопросами войны с Ираном, поскольку там Вашингтон «является прямым участником, а не посредником».
Трехсторонние переговоры США, РФ и Украины, стартовавшие в начале 2026 г., приостановились после начала военной операции США против Ирана в конце февраля. Основные встречи проходили на Ближнем Востоке, который сейчас находится в состоянии боевых действий.
2 апреля помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что трехсторонние переговоры по Украине поставлены на паузу. При этом в США заявляли, что еще считают возможным усадить Россию и Украину за стол переговоров, но пока никаких подвижек в этом направлении нет, писал Bloomberg.