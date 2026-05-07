Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
VTBR92,99+1,16%CNY Бирж.10,966+0,19%IMOEX2 624,87-0,29%RTSI1 099,23-0,29%RGBI119,42-0,02%RGBITR780,59+0,02%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: Россия рассчитывает на услуги доброй воли США в переговорах с Украиной

Ведомости

Российская сторона рассчитывает на продолжение посредничества США в переговорах с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы рассчитываем, что вот эти услуги доброй воли и услуги тех, кто способствует переговорному процессу, Вашингтон продолжит. Мы высоко ценим эти услуги и ожидаем, что процесс найдет свое продолжение», – сказал он.

Песков повторил, что США сейчас заняты вопросами войны с Ираном, поскольку там Вашингтон «является прямым участником, а не посредником».

Трехсторонние переговоры США, РФ и Украины, стартовавшие в начале 2026 г., приостановились после начала военной операции США против Ирана в конце февраля. Основные встречи проходили на Ближнем Востоке, который сейчас находится в состоянии боевых действий.

2 апреля помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что трехсторонние переговоры по Украине поставлены на паузу. При этом в США заявляли, что еще считают возможным усадить Россию и Украину за стол переговоров, но пока никаких подвижек в этом направлении нет, писал Bloomberg.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь