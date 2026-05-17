Си Цзиньпин и Путин приветствовали открытие российско-китайского «Экспо» в Харбине
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин обменялись поздравительными посланиями по случаю открытия российско-китайской выставки в северо-восточном городе Харбин, подчеркнув важность углубления экономических связей между двумя странами.
«Выставка в полной мере отражает высокую динамику отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином», – говорится в послании Путина (цитата по ТАСС).
Си Цзиньпин отметил годовщины установления двустороннего стратегического партнерства и подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве в 2001 г., подчеркнув важность расширения сотрудничества во всех сферах, сообщило Центральное телевидение Китая.
Глава Китая призвал две страны использовать географическую близость и дополнять друг друга в экономическом плане, чтобы ускорить развитие и повысить уровень жизни.
Генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова сообщила, что одежда с цитатами Путина пользуется высоким спросом среди китайских посетителей X российско-китайского «Экспо» в Харбине.