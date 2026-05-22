Рябков: в отношениях с Россией выбор стоит за США
Решения и выбор в контексте отношений России и США в конечном счете стоят за американской стороной. Об этом в интервью «Ведомостям» сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По словам Рябкова, в МИДе не видят оснований рассуждать о замедлении двустороннего диалога с учетом текущей динамики и интенсивности контактов между Россией и США на разных уровнях. Относительно быстро продвинувшись в 2025 г. на тех направлениях, где «многолетний простой был очевиден и наносил ущерб обеим сторонам», две державы переходят к решению более многоплановых проблем в отношениях, уходящих корнями в сложные политико-правовые перипетии.
«Ничего невозможного тут нет, но для успеха с обеих сторон потребуются политическая воля и готовность смотреть на вещи трезво, не встраивая их в искаженную геополитической конъюнктурой «картинку», как были склонны поступать предшественники нынешней администрации США», – отметил замминистра.
Рябков также рассказал, что Россия понимает под «духом Анкориджа» атмосферу доверия, сложившуюся между президентами РФ и США. Она позволила в контексте саммита на Аляске в 2025 г. согласовать базовые контуры урегулирования вокруг Украины на уровне руководства двух держав. Москва остается привержена им.