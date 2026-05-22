CNY Бирж.10,472+0,35%BSPBP49,80%BISVP10,97+2,24%IMOEX2 656,61-0,29%RTSI1 182,21-0,29%RGBI119,34+0,03%RGBITR783,65+0,07%
Путин направит телеграмму в честь юбилея шахматиста Карпова

Президент РФ Владимир Путин 23 мая направит поздравительную телеграмму в честь 75-летия советского и российского шахматиста, многократного чемпиона мира Анатолия Карпова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Карпов – это наша легенда, это легенда российских шахмат. Он продолжает свой опыт передавать молодым, продолжает деятельность на шахматном поприще. Разумеется, президент отправит поздравительную телеграмму, поздравит Карпова с юбилеем», – сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что многие поколения российских шахматистов учат наизусть партии, сыгранные Карповым. Пресс-секретарь президента отметил, что «неоднократно встречался» с ним.

Карпов родился 23 мая 1951 г. в Златоусте Челябинской области. Он занимался в шахматной секции при Златоустовском металлургическом заводе. В девять лет у него уже был первый разряд, в 1962 г. Карпов выполнил норму кандидата в мастера спорта, а в 14 лет достиг звания мастера спорта СССР. Среди его наград – чемпионство мира среди юниоров, чемпионство РСФСР, звание международного гроссмейстера и многократное чемпионство мира по шахматам. Карьеру Карпов завершил в 2000 г.

