Путин направит телеграмму в честь юбилея шахматиста Карпова

Карпов родился 23 мая 1951 г. в Златоусте Челябинской области. Он занимался в шахматной секции при Златоустовском металлургическом заводе. В девять лет у него уже был первый разряд, в 1962 г. Карпов выполнил норму кандидата в мастера спорта, а в 14 лет достиг звания мастера спорта СССР. Среди его наград – чемпионство мира среди юниоров, чемпионство РСФСР, звание международного гроссмейстера и многократное чемпионство мира по шахматам. Карьеру Карпов завершил в 2000 г.