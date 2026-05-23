В Латвии неизвестный беспилотник упал в озеро и взорвался

В Латвии, в Комбульской волости Крустпилсского края, беспилотный летательный аппарат упал в озеро Дридзис и сдетонировал. Об этом в соцсети X сообщила государственная полиция страны. Информация об инциденте поступила около 8:00 утра 23 мая от местных жителей. Пострадавших нет.