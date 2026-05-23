В Латвии неизвестный беспилотник упал в озеро и взорвался
В Латвии, в Комбульской волости Крустпилсского края, беспилотный летательный аппарат упал в озеро Дридзис и сдетонировал. Об этом в соцсети X сообщила государственная полиция страны. Информация об инциденте поступила около 8:00 утра 23 мая от местных жителей. Пострадавших нет.
На месте происшествия полиция обнаружила фрагменты предположительно беспилотника. Территория осмотра обширна, поэтому к работе привлекли дополнительные силы: полицейский дрон, сотрудников пожарно-спасательной госслужбы на лодке, а также национальные вооруженные силы Латвии.
Официальных комментариев о принадлежности беспилотника и причинах его падения на данный момент не поступало. Расследование продолжается.
21 мая ВС страны сообщили о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии в Лудзенском, Краславском и Резекненском краях. Там был замечен как минимум один БПЛА.