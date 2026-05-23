В Сербии временно остановили движение поездов
В Сербии остановлено движение всех железнодорожных составов. Об этом сообщила компания-оператор «Сербиявоз». Поезда были остановлены с 04:15 по местному времени (05:15 мск).
Пассажиров просят следить за актуальной информацией на официальном сайте перевозчика. Причины остановки движения в официальном сообщении не уточняются.
Всем пассажирам, купившим билеты на время остановки движения, предоставят полный возврат стоимости проезда. О сроках возобновления движения не сообщается.