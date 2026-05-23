Украинские дроны атакуют место трагедии в Старобельске

Украинские беспилотники атакуют место трагедии в Старобельске в ЛНР, где продолжаются поисково-спасательные работы. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Спасателям приходится прерывать работы по команде «воздух» и укрываться из-за угрозы атак дронов. Мирошник отметил, что силы ПВО и мобильные огневые группы ведут работу по украинским беспилотникам.

Несмотря на атаки, поисково-спасательная операция продолжается, заявил посол.

22 мая БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа в ЛНР. В момент удара там находились 86 подростков от 14 до 18 лет. Число погибших на данный момент составляет 12 человек, пострадавших – 48.

