Захарова: японским журналистам запретили освещать атаку в Старобельске
Японским корреспондентам запретили освещать теракт в Старобельске, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы получили информацию о том, что Токио, соответствующие официальные структуры, буквально запретили японским корреспондентам, аккредитованным в России, принимать участие в каком-либо освещении ситуации», – сказала дипломат (цитата по ТАСС).
Захарова сообщила, что Москва организует для иностранных журналистов, аккредитованных в российской столице, поездку на место удара ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске. По словам дипломата, такое решение принято из-за распространяемой накануне в Совете Безопасности ООН «откровенной лжи западников». Постпред Латвии отрицала факт удара по учебному заведению.
22 мая украинские БПЛА атаковали колледж и общежитие в Старобельске. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. В результате скончались 16 человек, еще пять могут находиться под завалами. Пострадали 58 человек.