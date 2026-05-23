CNY Бирж.10,53+0,91%MGTS1 410+1,73%KUZB0,03-0,5%IMOEX2 625,69-1,45%RTSI1 161,58-2,03%RGBI119,3-0,03%RGBITR784,03+0,06%
Главная / Политика /

Захарова: японским журналистам запретили освещать атаку в Старобельске

Японским корреспондентам запретили освещать теракт в Старобельске, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы получили информацию о том, что Токио, соответствующие официальные структуры, буквально запретили японским корреспондентам, аккредитованным в России, принимать участие в каком-либо освещении ситуации», – сказала дипломат (цитата по ТАСС).

Захарова сообщила, что Москва организует для иностранных журналистов, аккредитованных в российской столице, поездку на место удара ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске. По словам дипломата, такое решение принято из-за распространяемой накануне в Совете Безопасности ООН «откровенной лжи западников». Постпред Латвии отрицала факт удара по учебному заведению.

22 мая украинские БПЛА атаковали колледж и общежитие в Старобельске.  В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. В результате скончались 16 человек, еще пять могут находиться под завалами. Пострадали 58 человек.

