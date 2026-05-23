Мадьяр заявил об отказе Венгрии выходить из МУС
Правительство Венгрии отзывает намерение выйти из Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр в соцсети Х.
Парламент Венгрии проголосовал за выход из МУС в 2025 г.
В апреле Мадьяр заявлял, что арестовал бы премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху в случае его визита в Будапешт, поскольку тот находится в розыске МУС.
Он также сообщил, что намерен остановить процесс выхода Венгрии из МУСа к 2 июня – дате, когда истекает год с момента подачи уведомления о выходе. «Я ясно дал это понять премьер-министру Израиля – правительство «Тисы» твердо намерено остановить этот процесс и обеспечить, чтобы Венгрия оставалась членом МУСа», – отметил он.