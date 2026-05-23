Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,53+0,91%MGTS1 410+1,73%KUZB0,03-0,5%IMOEX2 625,69-1,45%RTSI1 161,58-2,03%RGBI119,3-0,03%RGBITR784,03+0,06%
Главная / Политика /

Мадьяр заявил об отказе Венгрии выходить из МУС

Ведомости

Правительство Венгрии отзывает намерение выйти из Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр в соцсети Х.

Парламент Венгрии проголосовал за выход из МУС в 2025 г. 

В апреле Мадьяр заявлял, что арестовал бы премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху в случае его визита в Будапешт, поскольку тот находится в розыске МУС.

Он также сообщил, что намерен остановить процесс выхода Венгрии из МУСа к 2 июня – дате, когда истекает год с момента подачи уведомления о выходе. «Я ясно дал это понять премьер-министру Израиля – правительство «Тисы» твердо намерено остановить этот процесс и обеспечить, чтобы Венгрия оставалась членом МУСа», – отметил он.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте