Мединский – об атаке на Старобельск: что способны сделать эти люди, если победят
Помощник президента России Владимир Мединский, комментируя реакцию Запада на трагедию в Старобельске в Луганской народной республике (ЛНР), призвал задуматься, «что способны сделать эти люди, если победят». Об этом он написал в Telegram-канале.
ВСУ нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа – одного из старейших учебных заведений Донбасса, основанного в первой половине XIX в., подчеркнул помощник. «После налета дронов – шли прицельно, тремя волнами – все разрушено», – написал он. Мединский также заявил, что «по школам, училищам, пионерским лагерям, по детям прицельно били только нацисты в Великую Отечественную».
Отдельно он раскритиковал реакцию представителей Латвии и Дании в ООН, добавив, что его «особенно потрясает реакция этих выродков, сидящих в ООН и не чувствующих стыда».
22 мая украинские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа в ЛНР. В момент удара там находились 86 подростков от 14 до 18 лет. Пресс-служба МЧС РФ сообщала, что число погибших на данный момент составляет 18 человек.