GAZP117,44+0,13%CNY Бирж.10,53+0,91%IMOEX2 625,69-1,45%RTSI1 161,58-2,03%RGBI119,29-0,03%RGBITR784,02+0,06%
Политика /

Мединский – об атаке на Старобельск: что способны сделать эти люди, если победят

Помощник президента России Владимир Мединский, комментируя реакцию Запада на трагедию в Старобельске в Луганской народной республике (ЛНР), призвал задуматься, «что способны сделать эти люди, если победят». Об этом он написал в Telegram-канале.

ВСУ нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа – одного из старейших учебных заведений Донбасса, основанного в первой половине XIX в., подчеркнул помощник. «После налета дронов – шли прицельно, тремя волнами – все разрушено», – написал он. Мединский также заявил, что «по школам, училищам, пионерским лагерям, по детям прицельно били только нацисты в Великую Отечественную».

Отдельно он раскритиковал реакцию представителей Латвии и Дании в ООН, добавив, что его «особенно потрясает реакция этих выродков, сидящих в ООН и не чувствующих стыда».

22 мая украинские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа в ЛНР. В момент удара там находились 86 подростков от 14 до 18 лет. Пресс-служба МЧС РФ сообщала, что число погибших на данный момент составляет 18 человек.

