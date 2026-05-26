Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
AFLT48,03-0,89%CNY Бирж.10,546-0,58%IMOEX2 582,66-0,6%RTSI1 137,17-0,6%RGBI118,92-0,16%RGBITR781,84-0,13%
Главная / Политика /

Путин: вблизи границ стран СНГ появились новые очаги нестабильности

Ведомости

В близи границ СНГ появились новые очаги нестабильности. Ситуация в мире заметно осложнилась, отметил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к участникам 58-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ.

«В этой связи важно максимально использовать аналитические, кадровые, оперативные, технические возможности ваших структур для надеждой защиты всего Содружества от потенциальных внутренних и внешних угроз, регулярно обмениваться информацией, вырабатывать единые подходы в решении общих задач», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).

Путин обозначил, что на заседании стороны должны будут предметно обсудить широкий круг вопросов, в числе которых противодействие терроризму и экстремизму, транснациональной организованной преступности, киберпреступность и другие угрозы безопасности. Российский лидер выразил уверенность, что результаты заседания послужат обеспечению безопасного и стабильного развития стран и народов СНГ.

2 апреля в Москве состоялось заседание Совета министров обороны государств – участников СНГ под председательством главы Минобороны РФ Андрея Белоусова. Он подчеркнул тогда, что в нынешних условиях гарантировать безопасность возможно лишь за счет совместных усилий и скоординированных действий оборонных ведомств стран‑союзников.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте