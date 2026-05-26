Великобритания расширила антироссийские санкции
Правительство Великобритании ввело новый пакет санкций против 14 компаний и четырех физлиц, которые, по мнению британского правительства, помогают России обходить ограничения. Об этом говорится в заявлении на сайте британского кабмина. В санкционный список вошли, в частности, структуры из Грузии, которые власти Великобритании обвинили в создании криптобирж.
Санкции также вводятся против топ-менеджеров системы перевода платежей А7 – первого заместителя гендиректора Игоря Горина и заместителя гендиректора по экономике и финансам Ирины Акопян.
Под ограничения попали сооснователь криптобиржи Garantex Сергей Менделеев, а также компании из Киргизии, Сальвадора, России, ОАЭ и Панамы.
В середине мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва адаптируется к новым ограничениям и продолжит развивать механизмы, позволяющие минимизировать санкционный ущерб.