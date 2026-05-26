Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MTSS228,4-0,65%CNY Бирж.10,52-0,82%IMOEX2 589,08-0,35%RTSI1 138,05-0,52%RGBI118,88-0,19%RGBITR781,57-0,16%
Главная / Политика /

Великобритания расширила антироссийские санкции

Ведомости

Правительство Великобритании ввело новый пакет санкций против 14 компаний и четырех физлиц, которые, по мнению британского правительства, помогают России обходить ограничения. Об этом говорится в заявлении на сайте британского кабмина. В санкционный список вошли, в частности, структуры из Грузии, которые власти Великобритании обвинили в создании криптобирж.

Санкции также вводятся против топ-менеджеров системы перевода платежей А7 – первого заместителя гендиректора Игоря Горина и заместителя гендиректора по экономике и финансам Ирины Акопян.

Под ограничения попали сооснователь криптобиржи Garantex Сергей Менделеев, а также компании из Киргизии, Сальвадора, России, ОАЭ и Панамы.

В середине мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва адаптируется к новым ограничениям и продолжит развивать механизмы, позволяющие минимизировать санкционный ущерб.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её