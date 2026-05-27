Reuters: в Сирии обнаружили остатки тайной программы химического оружия Асада
Власти Сирии обнаружили остатки секретной программы химического оружия бывшего президента Башара Асада. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Сирии при Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) Мохамада Катуба.
По его словам, сирийские власти совместно с инспекторами ОЗХО нашли более 70 ракет и авиационных бомб, а также химические вещества и оборудование, связанное с производством нервно-паралитического газа «Зарин». Катуб сообщил, что по делу о программе химоружия задержаны 18 человек, включая высокопоставленных военных и технических специалистов, работавших в период правления Асада.
Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия в 2013 г. и задекларировала арсенал объемом 1300 т, но международные расследования впоследствии неоднократно обвиняли власти Асада в применении зарина, хлора и иприта во время гражданской войны, отмечает Reuters.
Асад был главой Сирии почти четверть века – с июля 2000 г. по декабрь 2024 г., когда столицу страны захватила группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ), которая объявила о свержении режима. Сам Асад покинул страну и вылетел в Россию вместе с членами семьи.