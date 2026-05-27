Силы ПВО сбили 140 украинских беспилотников над регионами России

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что украинские военные атаковали Севастополь различными воздушными средствами, предварительно, включая ракеты Storm Shadow. В частности, ракета попала в здание Южного управления Центрального банка, загорелась крыша. В районе Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега были сбиты свыше 20 беспилотников. Кроме того, в ростовском Таганроге при отражении воздушной атаки была уничтожена украинская ракета. По словам главы города Светланы Камбуловой, ранены два человека.