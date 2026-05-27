Порядок прохода судов через Ормузский пролив определят только Иран и Оман
Иран и Оман на данный момент готовят механизм прохода судов через Ормузский пролив. Об этом «Ведомостям» рассказал замглавы Совбеза исламской республики Али Багери.
По словам Багери, новый порядок судоходства через этот «важный морской маршрут» важен Тегерану для обеспечения безопасности и национального суверенитета исламской республики. «Именно Иран и Оман могут определять порядок и процедуру судоходства», – подчеркнул он.
Кроме того, Багаи прокомментировал удары США по ракетным установкам и иранским катерам на юге Ирана 26 мая, несмотря на объявленное в апреле перемирие. Дипломат не стал говорить, продолжит ли Тегеран дальше соблюдать режим прекращения огня, добавив, что иранская сторона определит свою дальнейшую позицию, исходя из национальных интересов.
Иран частично заблокировал Ормузский пролив с начала ближневосточной войны 28 февраля. А уже через несколько дней после этого Корпус стражей исламской революции стал устанавливать там морские мины. В настоящее время Тегеран и Вашингтон ведут диалог о восстановлении судоходства в Ормузском проливе до довоенного уровня (до 140 судов в сутки) в рамках мирных переговоров, сообщил 25 мая госсекретарь США Марко Рубио.