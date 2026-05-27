Порядок прохода судов через Ормузский пролив определят только Иран и Оман

Иран частично заблокировал Ормузский пролив с начала ближневосточной войны 28 февраля. А уже через несколько дней после этого Корпус стражей исламской революции стал устанавливать там морские мины. В настоящее время Тегеран и Вашингтон ведут диалог о восстановлении судоходства в Ормузском проливе до довоенного уровня (до 140 судов в сутки) в рамках мирных переговоров, сообщил 25 мая госсекретарь США Марко Рубио.