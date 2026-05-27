Песков сравнил перспективы вступления Армении в ЕС с морковкой

Ведомости

Членство в Европейском союзе (ЕС) для многих стран остается «несбывающейся мечтой», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя стремление Армении вступить в ЕС.

Песков привел в пример Турцию, которой, по его словам, уже много лет обещают вступление в Евросоюз. «Уже много десятилетий вот эту морковку перед Турцией держат, и она никак не приближается. Вот вроде вот-вот, и ничего не происходит», – заявил он.

По словам пресс-секретаря, необходимо понимать, какие именно преимущества может дать Армении евроинтеграция, и сравнивать их с выгодами от участия в ЕАЭС. «Всегда нужно задаваться вопросом: мечты ли это. И обсуждать, какие дивиденды может дать евроинтеграция Армении. Но именно мы можем констатировать те дивиденды, которые Армения получает от членства в ЕАЭС», – сказал он.

