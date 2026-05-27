Политика /

Bild: в руководстве ХДС обсуждают сценарий смены канцлера ФРГ Мерца

В руководстве Христианско-демократического союза (ХДС), который входит в правящую коалицию ФРГ, начали закрытые обсуждения возможной смены канцлера Фридриха Мерца на фоне его рекордно низких рейтингов, пишет Bild. По данным газеты, дискуссии проходят преимущественно в малых группах и чатах, поскольку их участники опасаются публичной утечки и связанных с ней политических последствий.

Издание подчеркивает, что теоретически заменить действующего главу правительства можно без проведения досрочных выборов – через механизм вотума недоверия в бундестаге, который позволяет парламенту абсолютным большинством избрать нового канцлера.

Главным претендентом на возможную замену источники газеты называют премьер-министра федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрика Вюста, который считается наиболее рейтинговым политиком в партии. В числе других потенциальных кандидатов фигурируют глава правительства земли Гессен Борис Рейн и премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.

В апреле 2026 г. Мерц впервые опустился на последнее – 20-е – место в еженедельном рейтинге политиков газеты Bild, набрав 28,9 балла. Уровень его одобрения, по данным опроса INSA, на начало мая 2026 г. составлял всего 23%. Рейтинг его партии, блока ХДС/ХСС, снизился до 22%, в то время как поддержка оппозиционной «Альтернативы для Германии» достигла 26%.

