Bild: в руководстве ХДС обсуждают сценарий смены канцлера ФРГ Мерца

В апреле 2026 г. Мерц впервые опустился на последнее – 20-е – место в еженедельном рейтинге политиков газеты Bild, набрав 28,9 балла. Уровень его одобрения, по данным опроса INSA, на начало мая 2026 г. составлял всего 23%. Рейтинг его партии, блока ХДС/ХСС, снизился до 22%, в то время как поддержка оппозиционной «Альтернативы для Германии» достигла 26%.