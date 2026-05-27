Зеленский пожаловался Трампу на критический дефицит ракет ПВО на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский направил президенту США Дональду Трампу письмо, в котором предупредил о критическом ухудшении ситуации с противовоздушной обороной Украины на фоне резкого увеличения числа атак российских баллистических ракет. Об этом сообщает Kyiv Independent.

Украинский лидер особо подчеркнул, что в защите от баллистических угроз Киев «почти полностью полагается» на Соединенные Штаты. По его данным, нынешние объемы поставок по программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) больше не соответствуют реалиям на поле боя.

По информации издания, Зеленский просит ускорить принятие решений и нарастить поставки ракет-перехватчиков Patriot PAC-3, а также дополнительных систем, способных эффективно противостоять баллистическим атакам. Он выразил обеспокоенность, что существующих запасов перехватчиков Patriot может не хватить для отражения ударов, интенсивность которых Россия продолжает наращивать.

Еще в апреле 2026 г. Зеленский заявил, что на фоне боевых действий на Ближнем Востоке у Украины дефицит ракет к системам ПВО Patriot «хуже некуда». В мае 2026 г. несколько европейских стран отказались передать Украине свои запасы ракет для Patriot, опасаясь ослабления собственной обороны. К тому моменту Украина почти полностью исчерпала ракеты-перехватчики PAC-3. В марте 2026 г. Bloomberg отмечал, что силы ПВО Украины могут столкнуться с ослаблением, так как ракеты-перехватчики для систем Patriot активно используются на Ближнем Востоке. По данным агентства, на Ближнем Востоке за 11 дней было затрачено больше ракет, чем на Украине за четыре года.

