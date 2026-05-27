Зеленский пожаловался Трампу на критический дефицит ракет ПВО на Украине

Еще в апреле 2026 г. Зеленский заявил, что на фоне боевых действий на Ближнем Востоке у Украины дефицит ракет к системам ПВО Patriot «хуже некуда». В мае 2026 г. несколько европейских стран отказались передать Украине свои запасы ракет для Patriot, опасаясь ослабления собственной обороны. К тому моменту Украина почти полностью исчерпала ракеты-перехватчики PAC-3. В марте 2026 г. Bloomberg отмечал, что силы ПВО Украины могут столкнуться с ослаблением, так как ракеты-перехватчики для систем Patriot активно используются на Ближнем Востоке. По данным агентства, на Ближнем Востоке за 11 дней было затрачено больше ракет, чем на Украине за четыре года.