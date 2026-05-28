Политика

Посла Люксембурга вызвали в МИД РФ из-за перевоза на Украину останков Мельника

Ведомости

Посол Люксембурга Томас Райзен был вызван в МИД РФ после перевоза на Украину останков одного из лидеров признанной в России экстремистской «Организации украинских националистов» Андрея Мельника. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

По данным МИДа, 19 мая в Люксембурге состоялась эксгумация останков Мельника и его жены для дальнейшего перезахоронения на Украине. В ведомстве подчеркнули, что подобные действия не могли быть проведены без согласия уполномоченных органов Люксембурга.

«Под видом возвращения национальных «героев» на Украину перевезли прах гитлеровского приспешника и военного преступника», – заявили в МИД РФ.

Российская сторона расценила действия люксембургских властей как пренебрежение памятью жертв Второй мировой войны и соучастие в героизации нацистов и их пособников.

В МИД РФ также заявили, что произошедшее, по мнению Москвы, подтверждает «неонацистский характер киевского режима», который, как отметили в ведомстве, поддерживается западными странами, включая Люксембург. В этом контексте российская сторона вновь заявила об обоснованности проведения спецоперации.

26 мая зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после сообщений о перезахоронении Мельника обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с вопросом, не боится ли тот духа своего деда – участника Великой Отечественной войны.

