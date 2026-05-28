Госсекретарь Совбеза Белоруссии рассказал, угрожал ли Минску Макрон

Владимир Кулагин

Первый телефонный разговор 2022 г. президентов Франции Эммануэля Макрона и Белоруссии обошелся без угроз со стороны Парижа, рассказал «Ведомостям» на полях международного форума по безопасности государственный секретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович

«[Такого] звонка действительно не было четыре года. Что-то, наверное, насторожило президента Франции, прежде всего. Я прокомментировать тему разговора не могу, но мнение нашего президента, Александра Григорьевича Лукашенко, и его видение развития ситуации настолько высоко [ценится], что им интересуются как многие международные политики, так и СМИ», – сказал Вольфович. Он допустил, что Макрон мог звонить, чтобы получить какой-то совет из уст Лукашенко.

При этом в Минске не были удивлены звонку Макрона – ведь ранее Лукашенко звонил и президент США Дональд Трамп. «Тональность разговора была нормальной. Угроз со стороны Франции в адрес Белоруссии не прозвучало», – подытожил Вольфович.

Первый с февраля 2022 г. телефонный разговор между Лукашенко и Макроном состоялся 24 мая. Затем телеканал TF1 со ссылкой на окружение главы французского государства сообщил, что лидеры обсуждали ситуацию вокруг Украины и перспективы отношений Минска с Европейским союзом. По данным источника, Макрон выразил обеспокоенность возможными последствиями вовлечения Белоруссии в украинский конфликт.

