Токаев: страны ЕАЭС примут заявление об ответственном развитии ИИ

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что у России есть конкурентные преимущества в борьбе за лидерство в сфере ИИ. По его словам, в их числе подготовленные кадры, доступ к энергетическим ресурсам и понимание рисков внедрения этих технологий. Также лидер РФ предложил провести в следующем году в России встречу на высоком уровне по развитию ИИ.