Токаев: страны ЕАЭС примут заявление об ответственном развитии ИИ
Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируют принять инициированное Казахстаном заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на пленарной сессии Евразийского экономического форума в Астане.
«Сегодня мы принимаем инициированное мной в декабре 2025 г. совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта», – сказал лидер Казахстана, поблагодарив лидеров стран союза за совместную работу над документом.
По его словам, главная цель заявления – зафиксировать общие подходы участников союза к цифровизации ключевых отраслей экономики, а также обеспечить безопасное внедрение ИИ с учетом взаимных интересов.
Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что у России есть конкурентные преимущества в борьбе за лидерство в сфере ИИ. По его словам, в их числе подготовленные кадры, доступ к энергетическим ресурсам и понимание рисков внедрения этих технологий. Также лидер РФ предложил провести в следующем году в России встречу на высоком уровне по развитию ИИ.
На форуме также выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его мнению, искусственный интеллект не приведет к массовому сокращению рабочих мест и не заменит человека, но сможет снять «рутинные и опасные» задачи. Белорусский лидер также выразил мнение, что ни одно государство в одиночку не способно обеспечить полный цикл создания, обучения и промышленного внедрения современных ИИ-моделей.