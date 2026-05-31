Семь человек погибли в ДТП с автобусом в Турции
В турецкой провинции Денизли произошла авария с участием междугороднего автобуса, в результате которой погибли семь человек и еще 30 получили ранения, сообщил телеканал TRT Haber. Во время движения по трассе автобус столкнулся с дорожным ограждением, после чего загорелся.
На место происшествия были направлены оперативные службы, которые помогли пострадавшим и ликвидировали возгорание. Раненых доставили в больницы города на машинах скорой помощи, говорится в публикации.
В момент аварии в салоне транспортного средства находились 37 человек.