Семь человек погибли в ДТП с автобусом в Турции

В турецкой провинции Денизли произошла авария с участием междугороднего автобуса, в результате которой погибли семь человек и еще 30 получили ранения, сообщил телеканал TRT Haber. Во время движения по трассе автобус столкнулся с дорожным ограждением, после чего загорелся.