Актриса Келли Кертис, сестра Джейми Ли Кертис, умерла в возрасте 69 лет
Американская актриса Келли Кертис, старшая сестра Джейми Ли Кертис, скончалась в возрасте 69 лет, сообщила Джейми Ли Кертис на своей странице в Facebook
Она написала, что сестра умерла у себя дома на природе в состоянии покоя, назвав Келли своей первой подругой и пожизненной наперсницей, отметив ее красоту, актерский талант, любовь к природе, музыке, путешествиям и игре в покер.
Келли Кертис появлялась вместе с младшей сестрой в комедии 1983 г. «Поменяться местами» и работала ее ассистентом на фильмах «Чумовая пятница», «Рождество с неудачниками» и «Опять ты». Она сыграла лейтенанта Кэролайн Пламмер в первом сезоне экшн-сериала UPN «Страж», а также получила эпизодические роли в таких шоу, как «Звездный путь: Глубокий космос 9», «Уравнитель», «Охотник», «Шелковые сети» и «Справедливая Эми».
Келли Кертис родилась в Санта-Монике в 1956 г. и дебютировала на большом экране в приключенческом фильме 1958 г. «Викинги», где снимались ее родители Тони Кертис и Джанет Ли. Ее последними работами стала режиссура двух документальных фильмов: 2018 г. о школьной легкоатлетической команде и 2019 г. о турнире по керлингу в Айдахо.