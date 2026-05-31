В Ростовской области людей эвакуировали после удара БПЛА по топливному хранилищу

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области падение обломков БПЛА спровоцировало пожар на топливном хранилище. Жителей близлежащих частных домов эвакуировали. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По информации главы региона, людям ничего не угрожает. Для тушения пожара прибыл пожарный поезд. Информации о пострадавших не поступало.