В Ростовской области людей эвакуировали после удара БПЛА по топливному хранилищу
В Матвеево-Курганском районе Ростовской области падение обломков БПЛА спровоцировало пожар на топливном хранилище. Жителей близлежащих частных домов эвакуировали. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По информации главы региона, людям ничего не угрожает. Для тушения пожара прибыл пожарный поезд. Информации о пострадавших не поступало.
По словам Слюсаря, пожар вспыхнул на топливном хранилище частного предприятия, которое обеспечивает горючим аграриев. В поселке Матвеев Курган в результате атаки БПЛА повреждены аптека, два магазина и автомобиль.
Минувшей ночью в Ростовской области силы ПВО уничтожили более 50 БПЛА. Всего над регионами России ликвидировали 216 дронов самолетного типа. БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.