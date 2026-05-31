Дмитриев назвал миграцию ошибкой ЕС после беспорядков в Париже

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев связал беспорядки в Париже с бесконтрольной иммиграцией. Своим мнением он поделился в соцсети X.

«Бесконтрольная иммиграция – это одна из многих ошибок, которую бюрократы ЕС не могут признать и исправить», – написал Дмитриев.

Беспорядки начались в Париже еще до финального свистка матча «ПСЖ» – «Арсенал» в Будапеште. Фанаты разбивали витрины, повреждали автомобили и забрасывали полицейских фейерверками и камнями. Правоохранители в ответ применяли слезоточивый газ.

Задержаны  416 человек, в том числе 283 – в Париже. В 15 городах были разграблены магазины. Два человека получили ранения в Париже. Вечером 30 мая люди пытались напасть на полицейский участок VIII округа столицы Франции. На Елисейских полях сожгли шесть автомобилей и газетный киоск.

