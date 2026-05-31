Путин на неделе выступит на ПМЭФе и пообщается с многодетными семьями
Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), встретится с руководителями ведущих мировых информагентств, пообщается с многодетными семьями и вручит ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава». Об этом сообщил журналист «Вестей» Павел Зарубин.
В повестке также запланированы заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов РФ, а также международные контакты, уточнил Зарубин.
ПМЭФ–2026 пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня, участники обсудят международную кооперацию, развитие БРИКС, технологический лидерство, цифровой суверенитет и внедрение искусственного интеллекта.
30 марта Кремль анонсировал выступление Путина на форуме, 15 мая президент провел совещание в рамках подготовки к нему.