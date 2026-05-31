Главная / Политика /

Германия передала Украине установку IRIS-T

Ведомости

Украина получила от Германии еще одну пусковую установку зенитно-ракетного комплекса IRIS-T, сообщил президент Владимир Зеленский, пишет украинская интернет-газета «Страна».

«Вчера мы получили новую пусковую установку IRIS-T. Спасибо Германии за постоянный вклад», – заявил Зеленский. При этом он отметил, что Киеву также необходимы ракеты к системам ПВО, чтобы иметь достаточно возможностей отражать атаки.

В январе 2026 г. посол Германии на Украине заявлял, что Берлин в ближайшее время передаст Киеву новые системы ПВО IRIS-T.

Украинские военные испытывают острый дефицит ракет для комплексов Patriot, NASAMS и IRIS-T, пусковые установки в подразделениях полупустые, сообщал представитель воздушных сил Юрий Игнат.

