Германия передала Украине установку IRIS-T
Украина получила от Германии еще одну пусковую установку зенитно-ракетного комплекса IRIS-T, сообщил президент Владимир Зеленский, пишет украинская интернет-газета «Страна».
«Вчера мы получили новую пусковую установку IRIS-T. Спасибо Германии за постоянный вклад», – заявил Зеленский. При этом он отметил, что Киеву также необходимы ракеты к системам ПВО, чтобы иметь достаточно возможностей отражать атаки.
В январе 2026 г. посол Германии на Украине заявлял, что Берлин в ближайшее время передаст Киеву новые системы ПВО IRIS-T.
Украинские военные испытывают острый дефицит ракет для комплексов Patriot, NASAMS и IRIS-T, пусковые установки в подразделениях полупустые, сообщал представитель воздушных сил Юрий Игнат.