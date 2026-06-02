Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,762+1,15%VEON-RX58,8-0,34%OKEY45,98+5,24%IMOEX2 603,2+1,29%RTSI1 146,09+1,29%RGBI118,62+0,08%RGBITR781,59+0,1%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин проведет заседание Совета по поддержке русского языка

Ведомости

Президент Владимир Путин 2 июня проведет заседание Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Мероприятие приурочено ко Дню русского языка, который отмечается 6 июня в день рождения Александра Пушкина.

По словам Пескова, с основными докладами на заседании выступят советник президента Елена Ямпольская, директор Института мировой литературы имени Горького РАН Вадим Полонский, заместитель директора по научной работе Института лингвистических исследований РАН Марина Приемышева и директор Государственного музея Пушкина Евгений Богатырев.

В частности, Полонский представит проект издания книжной серии «Библиотека литературных шедевров народов России». Богатырева расскажет о возрождении Российского пушкинского общества.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь