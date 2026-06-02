Путин проведет заседание Совета по поддержке русского языка
Президент Владимир Путин 2 июня проведет заседание Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Мероприятие приурочено ко Дню русского языка, который отмечается 6 июня в день рождения Александра Пушкина.
По словам Пескова, с основными докладами на заседании выступят советник президента Елена Ямпольская, директор Института мировой литературы имени Горького РАН Вадим Полонский, заместитель директора по научной работе Института лингвистических исследований РАН Марина Приемышева и директор Государственного музея Пушкина Евгений Богатырев.
В частности, Полонский представит проект издания книжной серии «Библиотека литературных шедевров народов России». Богатырева расскажет о возрождении Российского пушкинского общества.