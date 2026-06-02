Песков: теракты против детей задают другую парадигму конфликту на Украине
Сознательные атаки Украины на детей задают совсем другую парадигму российско-украинскому конфликту. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Если киевский режим идет сознательно на такие бесчеловечные, находящиеся за гранью человечности, террористические акты в отношении мирного населения, в отношении детей, это и есть совсем другая парадигма», – сказал он.
По словам представителя Кремля, украинские силы знали, что колледж в Старобельске никогда не был военным или околовоенным объектом. Песков заявил, что там всегда учились молодые люди и Киев «об этом прекрасно знал»: «И уничтожал колледж, зная это, абсолютно намеренно. Об этом говорит состав беспилотников, об этом говорят технические характеристики, средства связи, которые использовались».
Украинский удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа был совершен 22 мая. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что в момент атаки в зданиях находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек, еще 63 получили ранения.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что наказание виновным в атаке в Старобельске будет неотвратимым. 25 мая МИД РФ анонсировал системные удары по предприятиям украинского ВПК в Киеве, центрам принятия решений и командным пунктам в ответ на украинский удар по колледжу.