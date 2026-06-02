CNY Бирж.10,806+1,56%BLNG10,34+6,05%VEON-RX57,8-2,03%IMOEX2 619,29+1,92%RTSI1 137,18+0,5%RGBI118,74+0,18%RGBITR782,41+0,21%
Главная / Политика /

США впервые с 2018 года направят официальную делегацию на ПМЭФ

Ведомости

Официальная делегация США примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) впервые за несколько лет. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков во время общения с журналистами.

По словам Ушакова, американскую сторону на форуме возглавит председатель комиссии по изящным искусствам администрации США Родни Мимс Кук. Помощник президента отметил, что на таком уровне мероприятий американцы отсутствовали с 2017-2018 гг.

В рамках форума глава американской делегации примет участие в тематической сессии «Россия и США. Диалог культур». На этой площадке также ожидаются выступления художественного руководителя Большого и Мариинского театров Валерия Гергиева и генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского.

Кук выступит в роли ключевого спикера на сессии. Он также является основателем и президентом National Monuments Foundation (NMF) – организации, реализовавшей ряд значимых архитектурных и реставрационных проектов в разных странах мира, включая Россию (Санкт-Петербург).

