Путин рассказал, что на 9 мая Лукашенко привез в подарок хлеб

Ранее Лукашенко неоднократно дарил Путину продукты белорусского производства. В июне 2025 г. во время визита на молочное предприятие «Молочный мир» он пообещал лично привезти Путину головку сыра «Президентский» с изображением Кремля на упаковке, отметив, что всегда дарит российскому коллеге корзину с молочной продукцией. В августе 2025 г. Лукашенко рассказал, что по личной просьбе Путина планирует доставить в Кремль несколько мешков отборного белорусского картофеля и сделать аналогичный подарок председателю КНР Си Цзиньпину на саммите ШОС в Тяньцзине. В мае 2025 г. Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» показал деревянную коробку с подаренным ему Лукашенко белорусским шоколадом и назвал его «очень вкусным».