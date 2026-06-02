Главная / Политика /

Путин рассказал, что на 9 мая Лукашенко привез в подарок хлеб

Ведомости

Президент России Владимир Путин рассказал, что на празднование 9 мая глава Белоруссии Александр Лукашенко привез в подарок хлеб, испеченный по рецепту времен Великой Отечественной войны.

«В Сталинграде, Ленинграде и других регионах бывшего СССР. Любопытно было попробовать блокадный хлеб», – сказал Путин.

По его словам, Лукашенко привез хлеб, выпеченный по рецепту военных лет, в рамках празднования 81-й годовщины Победы.

Лукашенко прибыл в Москву 8 мая для участия в торжественных мероприятиях, включая парад на Красной площади. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров прошла в формате дружеского ужина в Кремле. Подарок стал частью неформального общения президентов.

Ранее Лукашенко неоднократно дарил Путину продукты белорусского производства. В июне 2025 г. во время визита на молочное предприятие «Молочный мир» он пообещал лично привезти Путину головку сыра «Президентский» с изображением Кремля на упаковке, отметив, что всегда дарит российскому коллеге корзину с молочной продукцией. В августе 2025 г. Лукашенко рассказал, что по личной просьбе Путина планирует доставить в Кремль несколько мешков отборного белорусского картофеля и сделать аналогичный подарок председателю КНР Си Цзиньпину на саммите ШОС в Тяньцзине. В мае 2025 г. Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» показал деревянную коробку с подаренным ему Лукашенко белорусским шоколадом и назвал его «очень вкусным».

