США выводят последний авианосец из Азии на фоне войны с Ираном

Эксперты также указывают на долгосрочные риски: авианосцы нуждаются в ремонте, что может создать очередь в сухие доки и сократить их присутствие в мире в ближайшие годы. Военные аналитики ставят под сомнение эффективность авианосцев в современных конфликтах, отмечая их уязвимость перед дронами и ракетами. Тем не менее, ВМС США планируют направить в зону конфликта еще один авианосец – USS Theodore Roosevelt, что временно позволит вернуть один корабль в Азию.