США выводят последний авианосец из Азии на фоне войны с Ираном
Соединенные Штаты выводят авианосец USS George Washington из западной части Тихого океана, чтобы заменить им USS Abraham Lincoln в зоне конфликта с Ираном, сообщает Associated Press. Это решение оставляет регион без американского авианосца на фоне растущей активности Китая в Южно-Китайском море и у границ Японии.
Как отмечает агентство, перегрузка флота и нехватка планового обслуживания вынуждают Пентагон перебрасывать силы на Ближний Восток из других регионов. Авианосец Abraham Lincoln уже находится в море более 240 дней – рекордный срок без захода в порт. На USS Gerald R. Ford ранее возник пожар, также он столкнулся с проблемами при размещении экипажа.
Аналитики, опрошенные агентством, предупреждают, что отсутствие авианосца в Азии усиливает сомнения союзников в способности США гарантировать безопасность в регионе.
Китай в августе провел учения с Индонезией, а также демонстративные маневры у спорных островов в Южно-Китайском море и у берегов Японии. «Отсутствие авианосца добавляет ощущения, что США отвлечены событиями на Ближнем Востоке», – отметил аналитик Эван Сэнки. Адмирал Фрэнк Брэдли, глава командования специальных операций США, пытается заверить союзников в готовности Вашингтона защитить союзников, однако признает, что переброска сил зависит от ситуации в Иране.
Эксперты также указывают на долгосрочные риски: авианосцы нуждаются в ремонте, что может создать очередь в сухие доки и сократить их присутствие в мире в ближайшие годы. Военные аналитики ставят под сомнение эффективность авианосцев в современных конфликтах, отмечая их уязвимость перед дронами и ракетами. Тем не менее, ВМС США планируют направить в зону конфликта еще один авианосец – USS Theodore Roosevelt, что временно позволит вернуть один корабль в Азию.