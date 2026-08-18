Politico: Си Цзиньпин пропустит Генассамблею ООН в преддверии встречи с Трампом

Как напомнило издание, последнее выступление главы КНР на Генассамблее ООН было в 2015 г. в Нью-Йорке в честь 70-летия создания всемирной организации. В 2021 г., во время пандемии короновируса, китайский лидер выступал в формате видеообращения.