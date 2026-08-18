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Politico: Си Цзиньпин пропустит Генассамблею ООН в преддверии встречи с Трампом

Ксения Наумчик

Председатель КНР Си Цзиньпин не планирует посещать мероприятия Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке во время сентябрьского визита в США. Китайский лидер проведет только переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, передает Politico со ссылкой на источники.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина запланирована на 24 сентября. По информации источников Politico, председатель КНР прибудет в страну поздно вечером 23 сентября и покинет ее уже 25 сентября.

При этом, согласно предварительному списку выступающих на общих дебатах 81-й сессии Генассамблеи ООН, Си Цзиньпин изначально не значился среди участников выступлений. Представлять Китай на заседании должен заместитель председателя КНР Хань Чжэн, чье выступление запланировано на утреннюю сессию 26 сентября.

Как напомнило издание, последнее выступление главы КНР на Генассамблее ООН было в 2015 г. в Нью-Йорке в честь 70-летия создания всемирной организации. В 2021 г., во время пандемии короновируса, китайский лидер выступал в формате видеообращения.

81-я сессия Генассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября.

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