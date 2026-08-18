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Главная / Технологии /

Китай прекращает поддержку Windows для госорганов

Максим Цуланов

Пекин досрочно прекращает поддержку старой версии операционной системы Windows от Microsoft, разработанной для государственных ведомств. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Министерство госбезопасности КНР указало некоторым связанным с государством организациям удалить с компьютеров модифицированное программное обеспечение Windows 10. 

Версия Windows была разработана компанией C&M Information Technologies (CMIT) – совместным предприятием Microsoft и государственной компании China Electronics Technology. CMIT планировал вывести Windows из эксплуатации в феврале 2027 г., но сделал это досрочно, что стало неожиданностью для самой компании.

«Указание Пекина было вызвано опасениями по поводу безопасности данных, не уточняя, какие именно потенциальные уязвимости вызывают беспокойство у китайских чиновников», – пишет агентство со ссылкой на собеседников.

В середине августа стало известно, что Microsoft сокращает свое присутствие в Китае. Reuters сообщил, что Microsoft закрыла минимум 15 филиалов и совместных предприятий в Китае. Один из руководителей компании сообщил, что Microsoft, работая на китайском рынке, принимает на себя слишком большие геополитические риски при низкой экономической отдаче. 

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