Китай прекращает поддержку Windows для госорганов
Министерство госбезопасности КНР указало некоторым связанным с государством организациям удалить с компьютеров модифицированное программное обеспечение Windows 10.
Версия Windows была разработана компанией C&M Information Technologies (CMIT) – совместным предприятием Microsoft и государственной компании China Electronics Technology. CMIT планировал вывести Windows из эксплуатации в феврале 2027 г., но сделал это досрочно, что стало неожиданностью для самой компании.
«Указание Пекина было вызвано опасениями по поводу безопасности данных, не уточняя, какие именно потенциальные уязвимости вызывают беспокойство у китайских чиновников», – пишет агентство со ссылкой на собеседников.
В середине августа стало известно, что Microsoft сокращает свое присутствие в Китае. Reuters сообщил, что Microsoft закрыла минимум 15 филиалов и совместных предприятий в Китае. Один из руководителей компании сообщил, что Microsoft, работая на китайском рынке, принимает на себя слишком большие геополитические риски при низкой экономической отдаче.