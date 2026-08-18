Китай прекращает поддержку Windows для госорганов

В середине августа стало известно, что Microsoft сокращает свое присутствие в Китае. Reuters сообщил, что Microsoft закрыла минимум 15 филиалов и совместных предприятий в Китае. Один из руководителей компании сообщил, что Microsoft, работая на китайском рынке, принимает на себя слишком большие геополитические риски при низкой экономической отдаче.